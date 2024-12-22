شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان زكى طليمات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان زكى طليمات الذى يعتبر من أهم رواد المسرح المصرى والعربى، وقدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

خلال مسيرة زكى طليمات الفنية قدم الكثير من الأعمال الناجحة والتى استطاع من خلالها أن يترك أثرًا عظيمًا، من خلال بصمته الإبداعية فى أعماله، حيث أبدع فى مجال الإخراج المسرحى وقدم لنا عدة مسرحيات هى "أهل الكهف، ابن جدا، صقر قريش، ومضحك الخليفة أبو دلامة، المنقذة"، وفى التمثيل شارك فى العديد من الأفلام أهمها نشيد الأمل، العامل، وآخرهم الناصر صلاح الدين الذى يظل دور آرثر الذى قدمه معلقا فى الأذهان إلى الآن، وترجم طليمات العديد من الروايات منها مسرحية الجلف لتشيكوف، والوطن لسارود، والمعركة لفروندى، كما حصل خلال مسيرته على جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية فى مجال الفنون الأدبية.

تزوج الفنان زكي طليمات من رائدة الصحافة روزا اليوسف والدة الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس بعد طلاقها من والده وأنجب منها ابنتهما أمال طليمات، وبعد طلاقهما تزوج طليمات من الفنانة إحسان شريف التي أدت دور بهيجة بنت سلطح بابا في فيلم «إشاعة حب»، وحماة سميرة أحمد الصامتة دائماً في فيلم «أم العروسة».

زكي طليمات أحد رواد المسرح، وأول مديرًا لمعهد التمثيل وقدم العديد من المسرحيات والأعمال الفنية، وتتلمذ على يديه كبار نجوم زمن الفن الجميل، حتى رحل عن عالمنا يوم 22 ديسمبر من عام 1982.