شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحصد برونزية العالم بعد رباعية أوراوا الياباني والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 22 ديسمبر 2023 ، توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني 4/2، في المباراة التي أقيمت باستاد الأمير عبد الله الفيصل بالمملكة العربية السعودية.

سيطر الأهلي تمامًا على معظم فترات المباراة، مستغلًّا الضغط القوي على دفاعات الفريق الياباني، لينجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة محمد هاني، ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من استغلال جيد للضغط على دفاعات فريق أوراوا، قبل أن يضيف علي معلول الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل الفريق الياباني هدفه الأول في تقليص الفارق بهدف مباغت قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بهذا الفوز توج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما صعد لمنصات التتويج بالبرونزية ثلاث مرات، في نسخ البطولة أعوام 2006، و2021، و2022.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.



هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.