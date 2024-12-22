شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شئون الجماعات الإرهابية: شائعات الإخوان تهدف إلى تدمير نسيج المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان تواصل نشر شائعات وأخبار مغلوطة ضد مصر، في محاولة يائسة لزعزعة استقرار الدولة وتهديد النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري.

وأوضح البشبيشي أن هذه الشائعات تأتي ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى خلق حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي، وأن جماعة الإخوان تستخدم منصات التواصل الاجتماعي والإعلام المعادي لنشر الأكاذيب.

وأكد البشبيشي أن هذه المحاولات تزداد وتيرتها في ظل النجاحات التي تحققها مصر في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإخوان يسعون دائمًا إلى تقويض تلك النجاحات من خلال نشر الأخبار الزائفة التي تشوه الحقائق وتثير البلبلة في الشارع المصري.

وتابع البشبيشي أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بهذه الأجندات المشبوهة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الجهود الحكومية في التصدي لهذه الشائعات وتوضيح الحقائق للمواطنين عبر كافة وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن المواطنين مطالبون بالتأكد من مصداقية الأخبار ومصادرها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تضر بمصلحة الوطن.

واختتم البشبيشي بتأكيده أن مصر قادرة على مواجهة هذه التحديات بما تمتلكه من إرادة وطنية قوية، داعيًا جميع فئات الشعب المصري إلى التكاتف والحفاظ على استقرار البلاد في مواجهة محاولات التفريق التي تقوم بها جماعة الإخوان.