شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمود المليجي.. حفر اسمه بأحرف من ذهب بتاريخ السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود المليجي الذى ولد زي النهاردة في الـ 22 من ديسمبر من عام 1910، واستطاع وضع اسمه كأحد أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية والعربية، وترجع أصوله إلى قرية "مليج" بالمنوفية، وفى بداية حياته الفنية انضم إلى فرقة الفنانة فاطمة رشدى، حيث كان يؤدى عددًا من الأدوار الصغيرة، وبعد أن اقتنعت فاطمة رشدى بموهبته، رشحته لبطولة فيلم سينمائى بعنوان "الزواج"، لكن فشل الفيلم جعله يترك الفرقة وينضم إلى فرقة رمسيس الشهيرة، حيث عمل فيها فى البداية فى وظيفة ملقن، ثم احترف التمثيل لتكون له مدرسته الخاصة فى التقمص.

ترك الفنان محمود المليجي بصماته في المسرح أيضًا منذ أن اشتغل مع "فاطمة رشدي"، حيث التحق فيما بعد بفرقة "إسماعيل ياسين"، وبعدها عمل مع فرقة "تحية كاريوكـا"، ثـم فـرقـة المسرح الجديد، وبذلـك قـدم أكثر من عـشرين مـسرحية، أهمها أدواره في مسرحيات: يوليوس قيصر، حـدث ذات يوم، الولادة، وكان عضواً بـارزاً في الرابطة القومية للتمثيل، ثـم عضوا بالفرقة القومية للتمثيل.

وربما لا يعلم الكثيرون أنه كان يهوي الملاكمة إذ كشف في تصريحات سابقة له عن شغفه بالملاكمة وحلمه بأن يصبح ملاكم كبير، وبالفعل شارك في بطولة الملاكمة، ولعب مباراة ، وواجه خصمًا عنيفًا كان يزيد عنه في الوزن بنحو 15 كيلو، وروى المليجي أنه كان يعاني من شدة ضرباته الجبارة، قبل أن ينسحب مفضلاً الاحتفاظ برأسه فوق كتفه على حد قوله، وتنازل عن حلمه وقتها، وقرر ترك الملاكمة بعد هذه المباراة.

من أبرز أفلامه الأرض وجفت الدموع ولقاء مع الماضي، مجانين بالوراثة، صائد النساء، وانتهى الحب والبحث عن المتاعب، ليتني ما عرفت الحب، الدموع الساخنة شوق، عودة الابن الضال، لا وقت للدموع، وداعا إلى الأبد و لا يا من كنت حبيبي". من مسلسلاته: مسلسل أحلام الفتى الطائر مع عادل امام كضيف شرف مسلسل برج الحظ مع محمد عوض مسلسل الايام مع الفنان الراحل احمد زكي مسلسل القط الأسود.

وقد رحل المليجي عن عالمنا يوم 6 يونيو عام 1983، بعد أن أمتع جمهوره على مدار أكثر من 50 عاما .