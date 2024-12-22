شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق البنك الأهلي ، تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى، استعداداته للقاء المقبل أمام سيراميكا، والذي يجمع الفريقين فى الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وكان البنك الأهلي تغلب في الجولة الماضية على مودرن سبورت بهدف نظيف، حيث نجح لاعبو البنك الأهلي في تحقيق أول فوز لهم بالدوري في الموسم الجاري، واستهل البنك الأهلي مشواره في البطولة المحلية بالهزيمة أمام الزمالك 3-2، ثم التعادل سلبياً مع فاركو، والهزيمة أمام بيراميدز 3-1، ثم التعادل سلبياً مع الأهلي.

من جانبه، أعرب طارق مصطفى عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في الدوري قائلاً: فوز مهم على فريق قوى ومنظم وثلاثة نقاط غالية تجعلنا نتقدم خطوات مهمة فى جدول الترتيب ومازال أمامنا المزيد من العمل، جميع اللاعبين قاتلوا من أجل تحقيق الإنتصار ونفذوا التعليمات الفنية للخروج بنقاط المباراة.

وأضاف المدير الفني للبنك الأهلي، التوفيق كان غائبا عن الفريق خلال المواجهات الماضية وكنا نستحق الفوز فى العديد من المباريات، وأشكر اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى والسادة أعضاء المجلس والمشرف العام على الكرة وذلك للدعم الكبير والمساندة الرائعة للفريق .