النشرة: الصوت الذي سُمع في القطاع الغربي ناجم عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة زبقين - صور

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الصوت الذي سُمع في القطاع الغربي ناجم عن قيام وحدة من الجيش اللبناني بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة زبقين - صور.

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