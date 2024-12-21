أعلنت كتائب" القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين، واغتنام أسلحتهم واقتحام منزل وقتل جنديين آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: أجهزنا على 3 جنود اسرائيليين طعنا بالسكاكين وغنمنا سلاحهم في عملية مركبة وسط مخيم جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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