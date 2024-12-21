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القسام: أجهزنا على 3 جنود اسرائيليين طعنا بالسكاكين وغنمنا سلاحهم في عملية مركبة وسط مخيم جباليا

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أعلنت كتائب" القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين طعنا بالسكاكين، واغتنام أسلحتهم واقتحام منزل وقتل جنديين آخرين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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