شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: وعى المواطنين السلاح الوحيد لمواجهة حرب الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الشائعات والأكاذيب هى من الأسلحة الجديدة للحروب على الشعوب، ومصر تتعرض لحرب الشائعات منذ 2011 وبعد 2014 تحديدا وحتى الآن، فهو أمر ليس بجديد على الدولة المصرية والمصريين، والأحداث الإقليمية المحيطة بنا أوضحت للكافة الهدف من نشر هذا الكم من الشائعات والأكاذيب.

وأضاف "هلال" خلال تصريح لـ ”الخليج 365”، أن هناك من يجلس فى الظلام ويخطط لهدم الدولة المصرية عن طريق الشائعات وخلق الفتن بين أفراد المجتمع وتفتيت المجتمع، فالدولة المصرية تواجه سيلا من الشائعات والأكاذيب المغرضة والتي تطلقها علينا أفواه الجماعة الإرهابية من خلال منصاتهم الإعلامية التي تبث من الخارج أو لجانهم الإلكترونية، والهدف الأساسي منها هو زعزعة استقرار الدولة، وتفكيك النسيج الوطنى في ظل إنجازات مشهودة تعيشها الدولة المصرية، ولعل الإنجازات المتتالية هي السر وراء هجمة الشائعات المكثفة على الدولة المصرية.

وشدد "هلال" على أن محاولات أهل الشر فشلها حتمي مهما كثفوا جهودهم فسيظل وعى المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة هذه الشائعات ومواصلة خطة البناء والتعمير ورؤية مصر 2030، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وستظل الدولة المصرية ترد بالأفعال على أرض الواقع وليس بالأقوال.