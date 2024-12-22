خارجية اسرائيل: تصريحات البابا مخيبة للآمال ومنفصلة عن السياق الحقيقي لحربنا ضد الإرهاب

اتهمت الخارجية الإسرائيلية البابا فرنسيس بـ"ازدواجية المعايير" إثر تنديده بقصف استهدف أطفالا في غزة ووصفه ذلك بأنه "وحشية"، وذلك عقب غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من عائلة واحدة.
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "إن تصريحات البابا مخيبة للآمال بشكل خاص لأنها منفصلة عن السياق الحقيقي والواقعي لحرب إسرائيل ضد الإرهاب وهي حرب متعددة الجبهات فرضت عليها منذ 7 تشرين الأول".
أضافت :"كفى اتباعا لمعايير مزدوجة والتصويب على الدولة اليهودية وشعبها".
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