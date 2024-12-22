شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق صفحة بيراميدز ويستعد لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء أمس السبت باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين فيما تبقى من شهر ديسمبر الجارى، يبدأها مع حرس الحدود الأربعاء 25 ديسمبر، ويختتم مبارياته في هذا الشهر بمواجهة مودرن سبورت الثلاثاء 31 ديسمبر.

فى سياق آخر، يترقب مسئولو النادى الإسماعيلى قرار الاتحاد الدولى "فيفا" فى شكوى التونسى حمدى النقاز لاعب الدراويش الذى تقدم بها ضد النادى بسبب تأخر مستحقاته المادية.

وأكد مصدر داخل النادى الإسماعيلى، أن النادى ينتظر قرار فيفا من أجل الرد عليه بما يضمن حقوق النادى في اللاعب، الذى لا زال عقده ممتدا لنهاية الموسم وانقطع عن التدريبات.

وأضاف المصدر، أن حمدى النقاز تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولى على خلفية مستحقات الزمالك لديه، الأمر الذى جعل الإسماعيلى يرفض قيده في قائمته ووضعه في قائمة الانتظار حتى يحل أزمة إيقافه، ونجهز حاليا الرد بكل حقوق النادى.

وكان التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للنادي الإسماعيلى، أعلن عبر صفحته على فيس بوك تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي الفيفا ضد ناديه بسبب تأخر مستحقاته المادية.

وتعرض التونسى حمدى النقاز للإيقاف من قبل فيفا بعد شكوى الزمالك لعدم إعادة المستحقات التى حصل عليها اللاعب، ما أدى إلى إيقافه وغيابه عن مباريات الإسماعيلى الأخيرة فى الدورى وكأس مصر.

وقرر مسئولو الإسماعيلى وضع اللاعب فى قائمة الانتظار للموسم المقبل، لحفظ حقوق النادى لأن عقد التونسى ممتد لموسم إضافى.