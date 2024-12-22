افادت قناة "الجزيرة" بأن قوات اسرائيلية معززة بآليات عسكرية اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة الغربية. كما اقتحم الجيش الاسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غربي جنين بالضفة الغربية.

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