شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الطلائع يبدأ برنامج تأهيل السمانة بعد غيابه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة السمانة اليوم الأحد.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها مصطفى الخواجة إصابته بمزق فى عضلة السمانة، وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة بتروجت ببطولة الدوري بعد نزوله بديلا ليغادر اللقاء فوراً.

وتأكد غياب الخواجة عن مباراة الزمالك المقبلة المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

وينفذ مصطفى الخواجة برنامج تأهيلى تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق تمهيداً لعودته للملاعب.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش على دراسة مباريات الزمالك الأخيرة سواء فى الدورى المصرى أو بطولة الكونفدرالية؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الابيض قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدورى nile.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة ثم خسر من بتروجت بهدف دون رد فى أخر ظهور.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.