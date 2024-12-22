شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-12-2024.. الكيلو بـ 70 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، تطورات أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-12-2024 في مصر، وذلك في سوق الجملة، حيث يختلف السعر في أسواق القطاعي بحسب المنطقة وعند كل تاجر.

وأشارت الشعبة، إلى أن كيلو السمك البلطي يتراوح بين 64 و70 جنيهًا في الجملة وذلك للمقاس رقم 1 الأكثر شعبية في الأسواق، كما سجل البلطي مقاس 2 سعر تراوح بين 60 إلى 63 جنيهًا حاليًا.

وبحسب بيانات سوق العبور، فقد بلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيهًا، والسمك الكاليماري يتراوح بين 170 و280 جنيهًا والسمك البوري 80 إلى 120 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو سمك الكابوريا بين 60 و135 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، في المقابل يبلغ متوسط سعر كيلو الجمبري المقاس الأصغر 150 و250 جنيهًا، والمقاس المتوسط 190 و300 جنيه في سوق الجملة، وهذه الأسعار قابلة للتغيير على مدار اليوم، كما يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار.