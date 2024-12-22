ترامب يعين مارك بورنيت مبعوثا إلى المملكة المتحدة

أعلن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، تعيين مارك بورنيت، مبتكر ومنتج برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس"، مبعوثا له إلى المملكة المتحدة.

ولفت ترامب الى ان "مارك بابتكار وإنتاج بعض من أعظم البرامج في تاريخ التلفزيون"، ذاكرا على وجه الخصوص "ذا فويس" و"ذي أبرنتيس".

وأضاف: "يجلب مارك مزيجا فريدا من الحنكة الدبلوماسية والاعتراف الدولي لهذا الدور المهم".

يأتي هذا الاختيار بعد ثلاثة أسابيع تقريبا على تعيين السفير الأميركي الجديد في لندن وارن ستيفنز.