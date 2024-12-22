شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعالج أزمة إهدار الفرص فى المصري قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعمل علي ماهر، المدير الفني للمصري، على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص بالفريق، والتي لاحقت المصري في المباريات الثلاث الأخيرة، خاصة في مواجهة حرس الحدود بالدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وفقدان المصري نقطتين ثمينتين في سباق صدارة الدوري.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر صفحة مواجهة حرس الحدود والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبياً في الجولة الخامسة من الدوري، استعداداً لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من البطولة المحلية.

ويستعد المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

ونجح النادي المصري في حصد 11 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف كأقوى خط دفاع في الدوري.

وكان المصري قد تغلب في مشواره بالدوري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، ثم فاز على بيراميدز بهدف نظيف أيضاً في الجولة الرابعة، ويبحث الفريق البورسعيدي عن حصد بطولة في الموسم الجاري مع انطلاقته المميزة بالدوري.