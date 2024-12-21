أبو فاعور استقبل قبلان قبلان: لإنجاز الاستحقاق الرئاسيّ وتغليب المصلحة الوطنية

استقبل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطيّ” النائب وائل أبو فاعور، في مركز كمال جنبلاط الثقافيّ الاجتماعيّ في راشيا، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان.

وشدد قبلان على "أهمية العلاقة التاريخية التي تربط الرئيس نبيه بري بالرئيس وليد جنبلاط في المحطات والمواقف كلها”.

وأكّد "استمرار هذه العلاقة التي تصب في تعميق الوحدة الوطنية”. ولفت إلى "أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسيّ وكل الاستحقاقات الوطنية والدستورية خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج الى وحدة الموقف وتغليب المصلحة الوطنية التي تجلت في تضامن اللبنانيين ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان".

وأكد قبلان "ضرورة تسهيل الاستحقاق الرئاسي في موعده وإنجاز الاستحقاقات التي تكفل الاستقرار وتعزز بناء الدولة”.

أمّا أبو فاعور فقال: "ما قام به الحزب التقدميّ الاشتراكيّ والرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب تيمور جنبلاط تجاه النازحين نتيجة العدوان هو قناعة وواجب وطني تجاه اهلنا وأبنائنا.”

واعتبر أنّ "العدوان كان على كل لبنان خصوصًا على الجنوب والبقاع والضاحية.” وأشار إلى "أهمية التضامن الوطني الذي حصل اثناء الحرب والذي سوف يستمر بارادة وطنية وشعبية عكستها المشهدية التي تجلت بين اللبنانيين في مناطق النزوح". ورأى أنّ "القادمين من لبايا ويحمر وسحمر ومشغرة وقليا وعين التينة ومن البقاع الغربي والجنوب الى راشيا، أتوا الى بيوتهم وأهلهم".

وشدّد على ان "الرئيس نبيه بري هو ضمانة وطنية للبنانيين والعلاقة التي تربطه بالرئيس وليد جنبلاط هي علاقة تاريخية ومستقبلية وسوف تستمر".

ودعا أبو فاعور الى "إنجاز الاستحقاق الرئاسي في الجلسةالمحددة في التاسع من كانون الثاني المقبل”.