حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية: إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقفت اسرائيل عن وضع اشتراطات جديدة

أعلنت ثلاثة فصائل فلسطينية هي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين غداة اجتماع في القاهرة، أنّ التوصّل لاتفاق مع إسرائيل على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع الدولة العبرية شروطا جديدة.

وأكّدت حماس في بيان، على حرص الجميع على وقف الحرب على شعبنا. ولفتت الى إنّ الفصائل بحثت في القاهرة أيضا آخر التطورات المتعلقة بلجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وثمّنت الفصائل الثلاثة، بحسب البيان، الجهود المصرية لـ"تشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة".

كما اتفقت الفصائل على الاجتماع مجددا قريبا لاستكمال وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وجرت الأسبوع الماضي مفاوضات غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية.

وكانت حماس أعلنت في بيان مقتضب قبل بضعة أيام أنّ التوصل لاتفاق بات قريبا في حال لم تضع إسرائيل شروطا جديدة.