قوى الامن: توقيف خليل احمد سببليني الذي حاول صدم وقتل عنصر قوى الأمن اثناء تأديته مهامه

اعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة في بيان، بانه بتاريخه تم توقيف المجرم الذي تعمّد بعد ظهر اليوم صدم ومحاولة قتل أحد عناصر مفرزة سير وسط بيروت في أثناء تأديته مهامّه، وفرّ هاربًا، وذلك من قبل شعبة المعلومات ويدعى:

- خليل أحمد سبليني، والدته مريم صفيّ الدين (مواليد 2005 لبناني) رقم السجل 58 الناقورة.

ولفتت الى انه أجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختصّ.