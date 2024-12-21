اعلنت المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة في بيان، بانه بتاريخه تم توقيف المجرم الذي تعمّد بعد ظهر اليوم صدم ومحاولة قتل أحد عناصر مفرزة سير وسط بيروت في أثناء تأديته مهامّه، وفرّ هاربًا، وذلك من قبل شعبة المعلومات ويدعى:
- خليل أحمد سبليني، والدته مريم صفيّ الدين (مواليد 2005 لبناني) رقم السجل 58 الناقورة.
ولفتت الى انه أجري المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختصّ.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف خليل احمد سببليني الذي حاول صدم وقتل عنصر قوى الأمن اثناء تأديته مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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