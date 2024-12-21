شكرا لقرائتكم خبر عن 380 ألف متضرر.. ارتفاع حصيلة الإعصار شيدو بموزمبيق إلى 76 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الإعصار شيدو

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في موزمبيق السبت، أن حصيلة ضحايا الإعصار شيدو ارتفعت إلى 76 قتيلًا على الأقل وأكثر من 500 جريح.وقال المعهد الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في الدولة الواقعة في إفريقيا الجنوبية إنّ الإعصار الذي تسبّب بدمار واسع في مايوت، الأرخبيل الفرنسي الصغير الواقع في المحيط الهندي، دمّر في الموزمبيق ما يقرب من 62 ألف مسكن مخلّفا، فضلا عن ضحاياه، أكثر من 380 ألف متضرّر.وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 45 قتيلا من جراء هذا الإعصار الهائل الذي بلغت سرعة الرياح المرافقة له 260 كلم في الساعة وتسبّب بهطول أمطار بنسبة 250 ملم خلال 24 ساعة.والموزمبيق، البلد الناطق بالبرتغالية والذي يعاني بانتظام من كوارث طبيعية هي واحدة من أفقر دول العالم.