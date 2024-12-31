الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 48ر418 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 73ر42573 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 90ر63 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 94ر5906 نقطة.
وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر235 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 78ر19486 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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