شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعًا بمقدار 48ر418 نقطة، أو 0ر1%، ليصل إلى 73ر42573 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 90ر63 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 94ر5906 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 25ر235 نقطة، أو 2ر1%، ليصل إلى 78ر19486 نقطة.