شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على مرتفعاتها، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية ومرتفعات الباحة.

في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط.



وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج الى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.