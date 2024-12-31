شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "هيئة التخصصات الصحية" يوافق على استراتيجية 2025 - 2030 والان نبدء بالتفاصيل

القطاع الصحي السعودي

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

مؤشرات الأداء

13 ألف خريج وخريجة

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برئاسة وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اجتماعه الـ 97، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.وأعرب عن شكره للقيادة الرشيدة على ما يلقاه القطاع الصحي من دعم واهتمام والرعاية الكريمة التي حظي بها خريجو برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 2024.وأشاد بنجاح حفل التخرج الذي يعد الأكبر تاريخيًا، حيث بلغ عدد الخريجين أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وثمّن جهود الهيئة ومنسوبيها لتنظيم الحفل الذي تخطى عدد حضوره أكثر من 20 ألفًا من الخريجين وأهاليهم.وقد وافق المجلس على استراتيجية الهيئة 2025 - 2030، التي جاءت مواكبةً للتحول في منظومة الصحة.وتستهدف تعزيز مكانة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بصفتها ممكنًا رئيسًا للقطاع الصحي محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تمكين الممارسين الصحيين من المنافسة عالميًا.وكذلك الاستفادة من الفرص العالمية لجذب المواهب إلى المملكة وتوسيع نطاق تقديم الخدمات على مستوى العالم، والإسهام ضمن دور المملكة المهم في رأب الفجوة العالمية في القوى العاملة الصحية.أيضًا جعل البورد السعودي من الخيارات الأولى الجاذبة لأفضل العقول من الممارسين الصحيين عالميًا.كما اطلع المجلس على تقرير مؤشرات الأداء للربع الرابع من العام، وأبرز ما تحقق من مستهدفات ومشاريع ومبادرات ضمن مهام وأعمال الهيئة.واختتم المجلس اجتماعه, مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا دعمه الكامل لتحقيق مستهدفات المرحلة القادمة.وكانت احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل نحو أسبوعين، بتخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية لعام 2024، في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.جاء ذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.



وأكد وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أسهمت في ضمان أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب الصحي، بالشراكة مع منظومة التعليم.

