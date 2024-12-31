شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد..ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

ارتفاع الأمواج

رياح شديدة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 6 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد والأحساء وبقيق.الرياض: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح.مكة المكرمة: الشفا والهدا وميسان.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، من ارتفاع الأمواج على أجزاء من 3 مناطق، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.وتبدأ الظاهرة الساعة 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على الشعيبة والليث وجدة ورابغ في مكة المكرمة، والرايس وينبع في المدينة المنورة، وأملج في تبوك.وأشار المركز إلى ارتفاع الأمواج (2 – 2.5) متر، وإلى هبوب رياح نشطة على تلك الأماكن.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم الثلاثاء، استمرار الرياح الشديدة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.وتستمر الرياح حتى الساعة 8 صباحًا، على الشعيبة والليث ورابغ في مكة المكرمة، والرايس وينبع في المدينة المنورة، وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج في تبوك.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.وأضاف أن الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام خلال هذا الأسبوع في أغلب مناطق المملكة، باستثناء ظهور بعض التشكيلات السحابية على المرتفعات الجنوبية والغربية