أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وإطلع منه على ملابسات عملية دهس الدراج في قوى الأمن الداخلي جورج أبو جودة وإطمأن منه الى سلامته، وهنأه على سرعة متابعة الموضوع والقبض على الجاني.
وأكد ميقاتي وضع كل الامكانات المتاحة لمتابعة موضوع الدراج أبو جودة حتى النهاية، مشددا على ضرورة أن تقوم كل الأجهزة الأمنية بواجباتها لضمان أمن الوطن والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اتصل بعثمان وإطلع منه على ملابسات عملية دهس الدراج ونوه بسرعة توقيف الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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