الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيد من حي الجلاحية في الخيام وهو الـ٦ خلال ايام

تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من إنتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي السابق على حي الجلاحية ببلدة الخيام.

وبعد مرور ستة أيام من العمل المتواصل تكون قد بلغت حصيلة العمليات المنفذة في الخيام انتشال جثامين ٦ شهداء بينهم الشهيدة السورية الجنسية التي تم انتشالها أمس.

وذكر البيان بانه ستستمر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا الى ان يتم العثور على جميع المفقودين.