تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، بمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، من إنتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي السابق على حي الجلاحية ببلدة الخيام.
وبعد مرور ستة أيام من العمل المتواصل تكون قد بلغت حصيلة العمليات المنفذة في الخيام انتشال جثامين ٦ شهداء بينهم الشهيدة السورية الجنسية التي تم انتشالها أمس.
وذكر البيان بانه ستستمر عمليات البحث والمسح الميداني الشامل غدا الى ان يتم العثور على جميع المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيد من حي الجلاحية في الخيام وهو الـ٦ خلال ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.