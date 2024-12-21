شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا ترصد مليون يورو للمبتكرين لمكافحة أنشطة الطائرات دون طيار والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز أمن أنظمة إدارة الحدود

مكافحة أنشطة الطائرات دون طيار

عمليات العبور غير النظامية

أعلى مستوى له

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عن مكافآت بنحو مليون يورو.وذكرت أنها ستوجه للمبتكرين من أجل تقديم حلول لمكافحة أنشطة الطائرات دون طيار الناشطة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من دون ترخيص.وقالت الوكالة إن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن وفعالية ومرونة أنظمة إدارة الحدود، وهي تتفق مع الاستراتيجية الفنية والعملياتية لإدارة الحدود الأوروبية المتكاملة في الفترة بين 2023 و2027.وتشمل المسابقة مرحلتين، حيث سيحصل أصحاب أفضل خمسة ابتكارات يعلن عنهم في يونيو 2025، على 20 ألف يورو قبل المرور إلى المرحلة الثانية.وستخضع الابتكارات إلى تجارب محاكاة في أكتوبر قبل اختيار الأفضل، بحسب الترتيب في الشهر التالي من نفس العام.وحددت الوكالة قيمة الجائزة الأولى بـ270 ألف يورو، والثانية 220 ألف يورو والثالثة 170 ألف يورو، والرابعة والخامسة 100 ألف يورو.وقالت الوكالة عبر موقعها الرسمي إن تقديم الطلبات سيستمر من 20 ديسمبر الجاري حتى 17 مارس المقبل.من ناحية أخرى، كانت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أفادت قبل أسبوع، أن عمليات العبور غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 40% لتصل إلى 220 ألف و700 مهاجر.ويأتي هذا بحسب البيانات الأولية للأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024، وكان الانخفاض الكبير مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع حاد سجل على طرق الهجرة عبر البلقان الغربي (-80%) ووسط البحر الأبيض المتوسط (-60%).وبحسب ما نقلته وكالة أنباء آنسا الإيطالية، سجلت الحدود البرية الشرقية أكبر زيادة بنسبة 200%.كما تخطت الطريق الغربية عبر أفريقيا إجمالي عدد العبور غير النظامي خلال العام الماضي.وبينت أن هذا جعل إجمالي العام 2024 في أعلى مستوى له منذ أن بدأت فرونتكس في جمع البيانات عام 2009، بحسب الوكالة.وأوضحت أن الدول الرئيسية التي تأتي منها المهاجرين هم سوريا وأفغانستان ومالي.