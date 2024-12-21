ميشال ضاهر: يبقى العماد جوزاف عون الشخصية المحورية والموثوقة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة

اشار النائب ميشال ضاهر الى انه مع خالص محبتي واحترامي للساعين إلى تبوّء منصب رئاسة الجمهورية، هذا المنصب يتطلّب شخصية قيادية وازنة وقادرة على حماية البلد، وشخصية إنقاذية تلاقي تطلّعات الشعب اللبناني وتحظى على ثقة المجتمعين الدولي والعربي وما تحمله هذه الثقة من فرص لعودة الاستثمارات والمساعدات الى لبنان.

واكد ضاهر في تصريح له، بانه لن نرضى ولن يرضى هذا المجتمع بالسماح بتهريبة رئاسية في ٩ كانون الثاني بعد كل ما جرى. واردف "يبقى قائد الجيش العماد جوزاف عون الشخصية المحورية والموثوقة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ لبنان والمنطقة".