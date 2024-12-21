شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. "الأرصاد" يوضح لـ "اليوم" توقعات الطقس في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

طقس الشرقية

توقعات الطقس في السعودية

الطقس في السعودية

الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة هذا الأسبوع حالة من الاستقرار الجوي على معظم المناطق، مع تأثيرات متفاوتة للرياح الشمالية التي تؤثر على بعض المناطق الشرقية والشمالية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة في أجزاء واسعة من البلاد.وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن "الطقس في المنطقة الشرقية يتسم بنشاط الرياح الشمالية التي تصل سرعتها أحيانًا إلى ما بين 25-30 كيلومترًا في الساعة، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الباردة.كما تسهم هذه الرياح في ارتفاع الأمواج على سواحل الخليج العربي وإثارة الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا في منطقة الأحساء وعلى الطرق الرابطة بين الرياض والمنطقة الشرقية.ومن المتوقع أن يستمر هذا النشاط في الرياح حتى نهاية الأسبوع مع ازدياد ملحوظ خلال يومي الأحد والاثنين، خاصة في ساعات الظهيرة.”وأضاف العقيل: "أما مناطق شمال المملكة، فتشهد أجواءً مستقرة وباردة مع درجات حرارة تتراوح بين الصفر المئوي و4 درجات مئوية، وذلك في مناطق مثل تبوك وحائل والحدود الشمالية وشمال منطقة المدينة المنورة، بدءًا من يوم غد الأحد".كما أشار إلى حالة جوية متوقعة يومي الاثنين والثلاثاء، تبدأ من السواحل الغربية وتؤثر على أجزاء من المنطقة الوسطى، مع تكاثر للسحب واحتمالية هطول أمطار خفيفة.وأوصى محلل الطقس بالمتابعة المستمرة لتقارير المركز الوطني للأرصاد، وتوخي الحذر على الطرق المتأثرة بالرياح المثيرة للأتربة والغبار.كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، مشيرًا إلى عودة انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.وبين أن انخفاض درجات الحرارة، يصاحبه نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية، وتمتد حالة الانخفاض والرياح إلى أجزاء من منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما بين أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.وأمس الجمعة سجلت مدينة خميس مشيط أدنى درجات الحرارة في المملكة، إذ وصلت إلى 4 درجات مئوية.