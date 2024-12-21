شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: زيادة عدد المغتربين العائدين من السعودية بنسبة 10% الشهر الماضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجل عدد المغتربين اليمنيين العائدين من السعودية في الشهر الماضي زيادة نسبية مقارنة بالشهر السابق له، معظمهم تم ترحيلهم بسبب عدم امتلاكهم وثائق سفر قانونية.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير "مراقبة تدفق العائدين"، أصدرته الجمعة، إنها سجلت عودة ما مجموعه 3,789 مغترباً يمنياً من المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأضاف التقرير أن عدد المغتربين العائدين الشهر الماضي يشكّلون زيادة بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق له (أكتوبر/تشرين الأول) الذي عاد فيه 3,448 مغترباً.

وأوضحت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، أن جميع المغتربين العائدين في أكتوبر، قدموا إلى البلاد عبر منفذ الوديعة البري الحدودي بين البلدين، وتوزعوا على أمانة العاصمة و17 محافظة يمنية مختلفة.

وتصدرت محافظة إب المرتبة الأولى في عدد العائدين الشهر الماضي؛ بـ628 مغترباً، تليها أمانة العاصمة وصنعاء (511)، ثم الحديدة (484)، والمحويت (353)، وحجة (306)، وصعدة (206)، وتعز (180)، وعمران (146)، والبيضاء (119)، ومأرب (113)، وريمة (96)، وذمار (75)، وشبوة (58)، وحضرموت (56)، فيما كان أقل عدد في محافظات عدن (37)، والجوف (22)، ولحج (20).

وكشف التقرير أن 59 مغترباً فقط، أو ما نسبته 1.6% من إجمالي العائدين في نوفمبر الماضي يمتلكون وثائق سفر وعادوا بطريقة نظامية من المملكة، فيما كان البقية (3,730 مغترباً)، وبنسبة 98.4% لا يملكون وثائق سفر وتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية.

وأشارت "الهجرة الدولية" إلى أن إجمالي اليمنيين العائدين من السعودية، منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 44,669 مغترباً.