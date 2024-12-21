السعودية | محلل طقس: لا يزال أمامنا وقت طويل على انتهاء فصل الشتاء.. وهناك فرص كبيرة لهطول الأمطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد عقيل العقيل، محلل الطقس في مركز الأرصاد، أن فصل الشتاء لا يزال مستمراً أمامنا لفترة طويلة تمتد إلى حوالي ثلاثة أشهر.

وأشار العقيل في تصريحات للإخبارية إلى أن هناك فرصاً كبيرة لهطول الأمطار في الفترة القادمة، وهو ما يعكس استمرار تأثير الظروف الجوية الشتوية على المملكة خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الطقس تقلبات جوية، حيث يستمر المركز الوطني للأرصاد في متابعة حالة الطقس، مع تحذيرات من الظروف الجوية المتقلبة التي قد تشهدها بعض الخليج 365 في الفترة المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط