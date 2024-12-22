شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار وقصف غير مسبوق.. الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان في غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف مستشفى كمال عدوان

الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مساء اليوم، وطالبت الكوادر الطبية والمرضى بإخلائه.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بتعرض أقسام المستشفى لإطلاق نار وقصف إسرائيلي مكثف غير مسبوق.وأشارت إلى أن الهجوم يهدد حياة عشرات المرضى والجرحى والكوادر الطبية المتواجدين داخل أقسامه، وسط دعوات فلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية المنظومة الصحية ومستشفيات قطاع غزة، التي تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار استهدافها وحصارها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.من جانب آخر، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.