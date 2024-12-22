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إطلاق نار وقصف غير مسبوق.. الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مساء اليوم، وطالبت الكوادر الطبية والمرضى بإخلائه.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بتعرض أقسام المستشفى لإطلاق نار وقصف إسرائيلي مكثف غير مسبوق.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في غزة - رويترز

قصف مستشفى كمال عدوان

وأشارت إلى أن الهجوم يهدد حياة عشرات المرضى والجرحى والكوادر الطبية المتواجدين داخل أقسامه، وسط دعوات فلسطينية بتحرك دولي عاجل لحماية المنظومة الصحية ومستشفيات قطاع غزة، التي تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل استمرار استهدافها وحصارها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 25 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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