السعودية | رئيس اللجنة الوطنية للإبل: لدينا 6 مزارع لإنتاج حليب الإبل.. وسعر اللتر بالأسواق العالمية 20 دولارا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد سعد آل جلبان، رئيس اللجنة الوطنية للإبل في اتحاد الغرف، أن المملكة العربية السعودية تمتلك حالياً 6 مزارع متخصصة في إنتاج حليب الإبل، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح آل جلبان في تصريحات للإخبارية، أن حليب الإبل يُعتبر من بين أغلى أنواع الحليب على مستوى العالم، حيث يتجاوز سعر اللتر في الأسواق العالمية 20 دولاراً.

وأضاف أن حليب الإبل المجفف يعد من أكثر المنتجات طلباً في الأسواق الدولية، مع وجود حجوزات عليه في بعض الدول تمتد لمدة سنتين بموجب عقود موثقة.

هذا الاهتمام العالمي بحليب الإبل يعكس جودته العالية وفوائده الصحية المتعددة، مما يجعل المملكة من أبرز الدول المنتجة والمصدرة لهذا النوع من الحليب في المنطقة والعالم.

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