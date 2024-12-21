السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تستعرض تجهيزاتها الأمنية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تستعرض القوات الخاصة للأمن والحماية لزوّار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أحدث التجهيزات التي تعزز القدرات الأمنية وترفع الأداء الميداني بكفاءة.

ويحظى زوار جناح القوات، بالتعرف للمرة الأولى على زي الأمن الخفي المخصص لرجال الأمن العاملين بالمواقع الحساسة تعزيزًا لشعور الأمان، والدراجة الهجينة المستخدمة بالمناطق الحيوية بهدف سهولة تنقل رجال الأمن وصداقتها للبيئة.

كما تستعرض القوات أحدث الأجهزة التقنية المتطورة وممكنات الذكاء الاصطناعي مثل الطائرة بدون طيار (الدرون) للاستطلاع والمراقبة الدقيقة وسرعة الاستجابة الأمنية، وحقيبة العمل المتنقلة التي تتيح للمنسوبين الدخول لأنظمة القوات الداخلية دعمًا لرجال الأمن خلال مهامهم الميدانية، والدوريات الذكية.

وتؤكد القوات من خلال هذه التجهيزات التزامها بتبني أحدث التقنيات لتعزيز الأمن والسلامة ودعم مهام رجال الأمن.

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