الامارات | بث مباشر.. قمة الإمارات وقطر في خليجي 26

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتتح المنتخب الوطني مشواره في كأس الخليج لكرة القدم رقم 26 «خليجي 26»، التي تنطلق اليوم في الكويت، بخوض مواجهة قوية أمام منتخب قطر عند الساعة الـ11 من مساء اليوم، على استاد جابر المبارك في الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من الكويت وعمان، إذ يأمل «الأبيض» أن يستدعي ذكريات آخر مواجهة جمعته أمام «العنابي» الشهر الماضي.

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