الامارات | حفل افتتاح «مبهر» لـ«خليجي 26» بحضور 60 ألف متفرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، رسمياً، أمس، عن انطلاق بطولة كأس الخليج العربي الـ26 وسط حضور جماهيري غفير يقدر بـ 60 ألف متفرج، على استاد جابر الأحمد الدولي، في احتفالية رياضية وتراثية مبهرة.

وخطف حفل الافتتاح أنظار عشاق كرة القدم الخليجية بعروض ضوئية جمعت بين العروض الفنية والثقافية، ليكون بمثابة بوابة الدخول إلى منافسات مثيرة تجمع بين المنتخبات الخليجية الثمانية: الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والعراق واليمن وعمان بالإضافة إلى الكويت صاحب الضيافة.

وطغت الثقافة العربية والخليجية على حفل الافتتاح الذي كان مليئاً بالموسيقى والمؤثرات الخاصة وتصميم الرقصات المبتكرة، أبرزت الهوية الثقافية لدولة الكويت والخليج بشكل عام.

في المقابل، تم عرض فيديو تسجيلي يحكي تاريخ البطولة منذ نسختها الأولى، مسلطاً الضوء على أبرز اللحظات المميزة، إلى جانب عرض رؤية مستقبلية للكويت، كجزء من استراتيجيتها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بينما أضاءت الألعاب النارية الأجواء المحيطة الملعب معلنة عن انطلاق البطولة.

وتستضيف الكويت كأس الخليج للمرة الخامسة في تاريخها، إذ حشدت المنتخبات الثمانية المشاركة قِواها للمنافسة بقوائم مكتملة وبنجوم الصف الأول، ما يُبشّر باستعادة البطولة الإقليمية لوهجها السابق، إذ تعد عودة البطولة إلى الكويت بمثابة عودة إلى الجذور، بعد أن شهدت الكويت انطلاقة هذه البطولة قبل عقود، وشهدت ملاعبها أعظم اللحظات في تاريخها.

وتأمل الجماهير الكويتية في أن تكون هذه الاستضافة بمثابة نقطة انطلاق جديدة لكرة القدم الكويتية نحو المنافسة على الألقاب القارية والدولية.