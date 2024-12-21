شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابتك بالنقرس والان مع تفاصيل الخبر

النقرس من الأمراض التي تظهر الكثير من الأعراض والتي من خلالها يمكنك إكتشاف الاصابه بها، والتنبؤ مبكرا، وفقا لتقارير نشرت في موقعى هيلث الطبي وويب ميد فإن هذا المرض هو عبارة عن التهاب وتيبس في مفاصل الجسم خاصه في مفصل الإصبع الكبير، ويتجه نحو مفاصل الجسم كلها، ويحدث نتيجة خلل مناعي يحدث في الجسم مما يجعل نسبة حمض البوليك يختل ويضطرب تمثيله، وبالتالي يحدث أعراضا مرضية في الجسم، هذا الالتهاب يذهب ويعود بأعراض ظاهرة وفقا لتطور حالة المريض.

من أبرز أعراض النقرس:

ـ نوبات النقرس تصيب الجسم والمفاصل ببعض الأعراض مثل أن يكون المفصل وما حوله أحمر اللون بشكل واضح.

ـ أن يصبح المفصل في حالة سخونة وتشعر بالحرارة تصدر منه من الداخل.

ـ يصبح لمس المفصل موجعا ومتهيجا.

قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلات بالكلى وتكون حصوات الكلى نتيجة تراكم حمض البوليك لديهم بسبب النقرس وهذا يحدث في الحالات المتقدمة من مرضى النقرس.

ـ غالبا ما تزيد فرص الإصابة بالنقرس في الرجال عن السيدات وكذلك من لديه تاريخ عائلى مرضي مع هذه المشكلة.

ـ آلام مستمرة تصدر من المفاصل بشكل خاص ومن العظام والأعصاب كلها بشكل عام.

ـ الالتهاب حول المفصل والشعور بصعوبة في لمسه نتيجة الالتهاب.

ـ الألم المفاجئ الذي يذهب ويعود في مفاصل الجسم ألم شديد قد يوقظك من نومك.

ـ الشعور بعدم القدرة على الحركة بشكل سليم نتيجة التهابات المفاصل في الجسم كلها فلا يستطيع الإنسان الحركة بسهولة.

ـ النقرس لا علاج كامل له لكن تتم إدارة الأعراض والتعامل معها خاصة الالتهابات والآلام والاحمرار وفقا للأدوية التي يصفها الطبيب المختص بعد اكتشاف الحالة.