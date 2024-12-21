شكرا لمتابعة خبر عن التأمين الطبي (VIP) لجميع المعلمين والمعلمات بالمدارس الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الجهات المختصة عن إتاحة التأمين الطبي لجميع منسوبي الجهات الحكومية، بما في ذلك المعلمين والمعلمات بالمدارس الحكومية، عبر المنصة المخصصة للتأمين الصحي، وذلك اعتبارًا من 1-7-1446هـ.

وسيكون التأمين من فئة (VIP) لجميع الموظفين، مما يضمن لهم الحصول على رعاية صحية متميزة وخدمات طبية عالية الجودة.

تأتي هذه الخطوة المهمة تقديرًا لدور المعلمين والمعلمات وجهودهم الكبيرة في بناء الأجيال، كما تعكس حرص المملكة على تحسين بيئة العمل وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع منسوبي القطاعات الحكومية.

سيتمكن الموظفون من تقديم طلبات التأمين بسهولة عبر المنصة المخصصة، مع توفير كافة التفاصيل المتعلقة بآلية التقديم قريبًا.