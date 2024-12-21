شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين للعمرة من الجبل الأسود يشيدون بجهود المملكة والان نبدء بالتفاصيل

زيارة الحرمين الشريفين

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية الجبل الأسود ضمن الدفعة الثانية لهذا العام 1446هـ, بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين.وفي البداية قدم الاستاذ الجامعي في التربية وعلم الاجتماع ارناد رجبوويتش، شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة - أيدها الله- على ما تقوم به من جهود جليلة وعظيمة للإسلام والمسلمين, مؤكدًا أن جهود المملكة واضحة وجلية في تلمس احتياجات المسلمين في جميع أنحاء العالم.وأعرب المدرس في المرحلة الثانوية ناصر جلو شويتش، عن سعادته وفرحته باستضافته لزيارة الحرمين الشريفين من خلال البرنامج، الذي يحمل رسالة عظيمة وهي اجتماع المستضافين في الحرمين الشريفين موطن الأمن والإيمان.