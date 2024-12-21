شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر498 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 26ر42840 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 77ر63 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 85ر5930 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 83ر199 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 60ر19572 نقطة.