الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 02ر498 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 26ر42840 نقطة.
بورصة وول ستريت - واس

بورصة وول ستريت

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 77ر63 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 85ر5930 نقطة.
مؤشرات بورصة وول ستريت (أرشيفية)

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 83ر199 نقطة ، أو 0ر1% ، ليصل إلى 60ر19572 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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