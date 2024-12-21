شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2024 في دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الخامسة في دورى nile بمواجهتين قويتين بين غزل المحلة والاتحاد السكندرى، والإسماعيلى مع بيراميدز.

موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى

يستقبل فريق غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم السبت، فريق الاتحاد السكندرى على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الخامسة في دورى nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تلقى غزل المحلة خسارة كبيرة أمام الزمالك بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الماضية، بينما تعرض الاتحاد لأول هزيمة أمام طلائع الجيش في نفس الجولة.

يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل هذه الجولة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين، سجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

موعد مباراة الإسماعيلى وبيراميدز

يستضيف فريق الإسماعيلى في الثامنة مساء اليوم السبت، فريق بيراميدز على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث خسر الإسماعيلى أمام إنبى بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما خسر بيراميدز من المصرى بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.



في المقابل، يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع قبل هذه الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.