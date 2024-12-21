استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 72.94 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار النفط عند التسوية اليوم مع تقييم الأسواق لحجم الطلب من الصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات،أو 0.08 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 72.94 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 69.46 دولار للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5 بالمئة.

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