"النشرة": الجيش الإسرائيلي جرف مركز الجيش اللبناني عند مدخل الناقورة

ذكر مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي قام بجرف مركز الجيش اللبناني عند مدخل الناقورة، بالقرب من مقرّ قيادة "اليونيفيل". وأفاد بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض، ويشنّ غارات وهميّة فوق النبطية وإقليم التفاح".
في السّياق، أشارت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، إلى أنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط".
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