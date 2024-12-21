إدارة مستشفى تل شيحا وزعت هدايا على أولاد الموظفين خلال احتفال بمناسبة عيد الميلاد

أقامت إدارة ​مستشفى تل شيحا​ في زحلة احتفالًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمباركة رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، حيث وزّعت هدايا على أبناء الموظّفين في مجمع "Fantastic" في زحلة، وذلك بحضور مدير عام المستشفى مروان خاطر ورؤساء الأقسام والموظّفين والممرّضين والممرّضات وعائلاتهم.

وأكّد خاطر خلال الاحتفال، "أهميّة هذا الحدث في تعزيز الرّوابط الإنسانيّة بين أفراد المستشفى"، مشدّدًا على أنّ "المستشفى ليست فقط مكان عمل، بل بيتًا كبيرًا يجمع عائلةً واحدةً تسعى لتحقيق رسالة سامية في خدمة المجتمع". وأوضح أنّ "اهتمامنا لا يقتصر على توفير أفضل الخدمات الطبيّة فقط، بل يتعدّى ذلك إلى خلق بيئة داعمة وملهمة لموظّفينا وعائلاتهم".

من جهتها، أشارت الإدارة إلى أنّ "هذا التّقليد السّنوي يهدف إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، وتعزيز قيم الميلاد المجيد الّتي تقوم على المحبّة والسّلام، إضافةً إلى التّعبير عن تقديرها لجهود الموظّفين الذين يشكّلون العمود الفقري لنجاح المستشفى".