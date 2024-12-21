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شكرا لقرائتكم خبر عن من "الهجّانة" إلى المركبات الكهربائية.. تاريخ تطور الأمن في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشاهد زوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، التاريخ والمستقبل، المتمثل بـ"الهجّانة"، والمركبة الكهربائية "لوسيد" لتحكي قصصًا من تاريخ تطور مراحل الأمن في المملكة.
وعبر تاريخ المملكة منذ التأسيس حتى اليوم، برز الأمن أحد مقومات الدولة الحديثة المعززة بالتقنية العالية، حيث حظيت دوريات الأمن الكهربائية بتطوير في أساطيلها وإمكاناتها وكوادرها البشرية.
وعبر تاريخ المملكة منذ التأسيس حتى اليوم، برز الأمن أحد مقومات الدولة الحديثة المعززة بالتقنية العالية، حيث حظيت دوريات الأمن الكهربائية بتطوير في أساطيلها وإمكاناتها وكوادرها البشرية.