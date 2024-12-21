شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات مؤثرة مع دخول شقيق أحد لاعبى كابيتانو مصر من ذوي الهمم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد برنامج "كابيتانو مصر" لحظة مؤثرة بزيارة شقيق أحد لاعبي كابيتانو مصر من ذوي الهمم لأخيه في فريق مصطفى رياض قبل مواجهة شحتة الإسكندرانى، في لقطة نالت إعجاب سيف الجزيرى وشريف عبد الفضيل.

ووعد شريف عبد الفضيل "محمد" من ذوى الهمم بأنهم سيحاولون الفوز لإهدائه الفوز، وطلب من اللاعبين أن من يسجل هدفا يحتفل مع محمد.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.