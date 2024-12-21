شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. شحتة الإسكندرانى يفوز على مصطفى رياض بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق شحتة الإسكندرانى بقيادة محمد صلاح، الفوز على فريق مصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل، بركلات الترجيح 4 / 2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية.

بهذه النتيجة رفع فريق شحتة الإسكندرانى رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثانى، بينما توقف رصيد فريق مصطفى رياض عند النقطة 4 في المركز الثالث.

وحصل عبد الله فوزى على الشارة الذهبية من سيف الجزيرى، كأفضل لاعب في المباراة، ليحصد الشارة للمرة الثانية على التوالى فى فريق شحتة الإسكندرانى.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.