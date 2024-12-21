شكرا لقرائتكم خبر عن أسقط مطالب ترامب.. "النواب الأمريكي" يوافق على مشروع التمويل الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

الإغلاق الحكومي

الدمام - شريف احمد - قبل ساعات من موعد الإغلاق الحكومي في منتصف ليل الجمعة، وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة جديدة من رئيس المجلس مايك جونسون في وقت متأخر من مساء الجمعة لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة حد الدين في العام الجديد.وأكد جونسون أن الكونجرس "سيفي بالتزاماتنا" ولن يسمح بإغلاق العمليات الاتحادية قبل موسم عطلة عيد الميلاد.لكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكدة بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق- وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور صباح اليوم، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 366 صوتا مقابل 34 صوتا، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ، من أجل تمريره بسرعة وهو أمر متوقع. وقال جونسون قبل التصويت: "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".