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كشف زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض بيير بولييفر (Pierre Poilievre)، في تصريح، إلى "أنّني أرسلت رسالةً إلى الحاكمة العامة (لكندا ماري سيمون)، أؤكّد فيها أنّ رئيس الوزراء جاستن ترودو فقد ثقة مجلس العموم (الغرفة الدنيا)، وبالتّالي يجب استدعاء البرلمان قبل نهاية العام الحالي، لإجراء تصويت حول الدّعوة لإجراء انتخابات مبكرة، لخفض الضّرائب والرّسوم".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وَعد زعيم الحزب الدّيمقراطي الكندي الجديد (NDP) جاغميت سينغ، الّذي كان حليفا لترودو، بأنّ حزبه سيصوّت لصالح إقالة الحكومة في عام 2025.
يُذكر أن البرلمان الكندي قد بدأ عطلته بمناسبة أعياد الميلاد، ومن المقرّر أن تُستأنف الجلسات في 27 كانون الثّاني المقبل. ووفقًا للقوانين الكنديّة، يحقّ للحاكمة العامّة دعوة البرلمان لعقد جلسة طارئة.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة الكندية دعا لإجراء تصويت حول الدعوة لانتخابات: ترودو فقد ثقة مجلس العموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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