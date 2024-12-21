وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "رويترز"، بأن "البيت الأبيض يقول إنه تم وقف استعدادات الإغلاق الحكومي بسبب الثقة أن الكونغرس سيقر مشروع قانون تمويل الحكومة".
وكان قد وافق مجلس النواب الأميركي على خطة جديدة من رئيس المجلس مايك جونسون، في وقت متأخر من مساء الجمعة، لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه اسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترمب بزيادة حد الدين في العام الجديد.
وأكد جونسون، أن "الكونغرس سيفي بالتزاماتنا ولن يسمح بإغلاق العمليات الاتحادية قبل موسم عطلة عيد الميلاد".
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 366 صوتاً مقابل 34 صوتاً، وتمت إحالته إلى مجلس الشيوخ، من أجل تمريره بسرعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشيوخ الأميركي وافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.