شكرا لقرائتكم خبر عن كورسك.. مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 في غارة صاروخية أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

قوات كوريا الشمالية في كورسك

حرب منطقة كورسك الحدودية

الدمام - شريف احمد - قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون في غارة صاروخية أوكرانية، استهدفت بلدة ريلسك الصغيرة في منطقة كورسك الحدودية.ونُقل الجرحى إلى المستشفيات، بحسب السلطات الروسية عن الحاكم الإقليمي المعين حديثًا، ألكسندر خينشتاين، الذي أفاد بذلك.وأشارت قنوات "تليجرام" الروسية إلى أن عدد المصابين قد يصل إلى 26 جريحًا.وألحق الهجوم أضرارا بعدد من المباني الأخرى، فيما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اندلاع حرائق.وتقع ريلسك التي يقطنها نحو 15 ألف شخص على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود، وتعمل كمنطقة انتشار للقوات الروسية التي تستهدف صد التوغلات الأوكرانية من منطقة كورسك.وقبل أيام أشار جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني، أن قوات كوريا الشمالية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي لاستعادة منطقة كورسك التي تحتلها أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة.وبين أنه استنادًا إلى محادثات هاتفية تُنصت عليها، نُقل أكثر من 200 كوري شمالي مصاب إلى مستشفى، بالقرب من موسكو في غضون بضعة أيام.كما أن هناك شكاوى من أن الجنود الكوريين الشماليين يتلقون معاملة تفضيلية في المستشفى.كما ذكرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في وقت سابق أيضا، أن موسكو تعتزم تعزيز قواتها في منطقة كورسك الحدودية الروسية بمزيد من الجنود الكوريين الشماليين.ولفت مسؤولو الاستخبارات، أنه بجانب الخسائر البشرية الروسية، قتل "ما لا يقل عن 30" جنديًا كوريا شماليا أو أصيبوا حتى الآن.وتردد حينها أنه بسبب الخسائر، ستعزز القوات الهجومية بعناصر جديدة، بشكل أساسي من الجيش الكوري الشمالي.

هذا ونددت بيونج يانج بانتقادات وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها للدعم الكوري الشمالي لروسيا في حربها على أوكرانيا، بما في ذلك نشر قوات.

انتقادات لبيونج يانج

ورفضت توصيف هذا الدعم بأنه "استفزاز متهور"، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن إعلان الذي أصدرته 10 دول والاتحاد الأوروبي ينطوي على تشويه لروابط التعاون العادي بين بيونج يانج وموسكو.

وكان جوناه ليف رئيس منظمة أبحاث التسليح خلال الصراعات، قال إن كوريا الشمالية أثبتت هذا العام أنها قادرة على إنتاج صواريخ باليستية، وتوريدها إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا في غضون أشهر.وذكر أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي، أن الباحثين على الأرض فحصوا بقايا 4 صواريخ من كوريا الشمالية عُثر عليها في أوكرانيا في شهري يوليو وأغسطس.